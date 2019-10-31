Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
Son Dakika Genel Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

6 saat önce

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

Ziya Selçuk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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