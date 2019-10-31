Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
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Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.
Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı 70 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır Instagram hesabı açıp sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu