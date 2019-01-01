Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Yeni Yılın "İlk Bebeğini" Ziyaret Etti

Bakan Selçuk, Yeni Yılın "İlk Bebeğini" Ziyaret Etti

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Yeni Yılın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Semiha Koca'yı ziyaret eden Bakan Selçuk, "Hilal Nur" adı verilen bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.

Baba Yakup Koca'yla da görüşen Selçuk, kucağına aldığı yeni yılın ilk bebeğine altın taktı.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelere verilen desteklerin süreceğini söyledi.

Çalışan anneler için belirli imkanlar sağlandığını anlatan Selçuk, toplumun mayası olan ailenin güçlü olmasını önemsediklerini vurguladı.

"Üç çocuk" tavsiyesinde de bulunan Selçuk, normal doğumun artırılması konusunda da gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra "Suda Doğum Ünitesi"ni de ziyaret ederek yeni doğan bebekler için ailelere çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi Bakanlık'tan Köprü Geçişlerine Af Açıklaması! Yeni Yılda Hangi Araçlar Hangi Köprüyü Kullanacak

Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:47:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Yeni Yılın "İlk Bebeğini" Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]