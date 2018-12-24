Bakan Selçuk: "Yeniden Bir Tasarım Yaparken Daha Önce Yaptıklarımızın Üzerine İnşa Ediyoruz"
2 saat önce
- Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programına katıldı.
- Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:59 Kaynak: AA
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