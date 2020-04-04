Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık - Son Dakika

Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık

6 saat önce

Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık" dedi.

Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık, System.String[]

Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık" dedi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni SUT ile yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iyileştirme yapıldığını belirtti. Yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk, geri ödeme kapsamına alınan hizmetler ile ilgili, "Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız" dedi.

KORONAVİRÜS İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Yoğun bakım tedavi ücretlerindeki düzenlemeye de değinen Selçuk, "Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık" dedi. Bakan Selçuk, sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını bildirdi.

'İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ BEDELİNİ KARŞILAYACAĞIZ'

Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'immün plaza' ile ilgili de müjde veren Selçuk " Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkat çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:55 Kaynak: DHA

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