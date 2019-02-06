Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Yüksek Teknoloji İhracatını Arttırmak İsteyen Türkiye Varsa Eğitimin de Buna...

Bakan Selçuk: "Yüksek Teknoloji İhracatını Arttırmak İsteyen Türkiye Varsa Eğitimin de Buna...

37 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde nitelik ve kaliteye ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek teknoloji ihracatını arttırmak isteyen Türkiye varsa elbette eğitimin de buna kendisini uyarlaması lazım" dedi.

Bakan Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde nitelik ve kaliteye ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek teknoloji ihracatını arttırmak isteyen Türkiye varsa elbette eğitimin de buna kendisini uyarlaması lazım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda milletvekillerine bilgi verdi. Selçuk, yapısal olarak bütün dünyada gerek ekonomi, gerek sosyal yapılarda postmodern etkilerle büyük dönüşümlerin yaşandığını kaydederek, "Bu manada bizin Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyadaki teknolojik ve bilimsel değişimleri dikkate alan bir eğitim tartışmasına ihtiyacımız var. Bu tartışma bizim eğitimimizin kendi iç rekabeti ve uluslararası rekabette nerede olduğuna ilişkin bir tartışmadır. AK Parti döneminde özellikle nicelik unsurlar konusunda ders sayısı, öğretmen sayısı, dijital altyapı, bunun gibi birçok parametrede bir başarı hikayesi var. Nitelik ve kaliteye dair çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eğitimde yapısal reforma işaret eden Selçuk, "Yüksek teknoloji ihracatını arttırmak isteyen Türkiye varsa, elbette eğitimin de buna kendisini uyarlaması lazım. Eğer dünyadaki uluslararası araştırmalar çerçevesinde daha üst sıralarda yer almak isteyen bir ülke varsa, bunun gereği olan işleri yapmak bizim vazifemizdir" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Politika
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