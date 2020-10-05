Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi
Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi.
MİLLİ Eğitim Bakanı(MEB) Ziya Selçuk, yurt dışında görev alan Türk eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.Bakan Selçuk, Twitter hesabından, "Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin'den Washington'a, Londra'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ateşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitme geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik" açıklaması yaptı.
Haber: ANKARA,
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 05:38 - Kaynak: DHA
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