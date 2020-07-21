Bakan Selçuk: "Yurtiçi yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci kapsamında yurtiçinde ikamet eden yabancı uyrukluların çalışma izinlerinin sonuçlandırılmaya başlandığını bildirdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı itibariyle toplamda 145 bin 231 çalışma izni düzenlendiğini ifade ederek son dönemde salgına karşı mücadelede getirilen kurallara uyulması için işveren ve yabancılardan Bilim Kurulu'nun kararlarına uyacaklarına dair taahhüt istenildiğini belirtti.



Yabancıların çalışma izni alabilmesine ilişkin sürecin detaylarını veren Bakan Selçuk, toplam süresi en az 6 ay olup geçerliliği devam eden ikamet izni sahibi yabancıların başvuru yapabildiğini, ülkemizde geçerli ikamet izni bulunmayan yabancıların ise uyruğunda bulunduğu ülkelerdeki TC temsilcilikleri kanalıyla başvuru yapabileceklerini ifade etti.



Bakan Selçuk, çalışma izninin belirli kriterlerin sağlanması sonucu verildiğinin altını çizerek, "Kriterler, iş yerinin niteliği veya statüsünün yanı sıra yabancının niteliği, yapılacak iş ile sektöre bağlı olarak farklılaşabiliyor" dedi.



Her yabancı çalışan için 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekiyor



Selçuk, yerel işgücünün istihdamını teşvik etmek amacıyla yabancı çalışma izni talep edilen iş yerinde her bir yabancı çalışan için en az 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca nitelikli işgücü bulmada mümkün olduğunca vatandaşlara ağırlık verildiğini ifade eden Bakan Selçuk, ihtiyaç duyulması halinde yabancı vatandaşlara çalışma izni verildiğine de dikkat çekti.



İş sağlığı ve güvenliğinde yapılan düzenlemelerin yerli-yabancı işgücü ayırt etmeksizin herkese uygulandığına dikkat çeken Bakan Selçuk, denetim birimlerince gerekli işlemlerin yapıldığını, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun ve çalışma izni almış olarak çalışılmasına hassasiyet gösterildiğinin bilgisini paylaştı. - ANKARA