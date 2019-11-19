Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha... - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:24 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (1)
Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi: 175 baz puan düşürüldü Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi