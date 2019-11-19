Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (1)

Bakan Selçuk: Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha...

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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