Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından öğretmenler ile yaptığı bir toplantıya ilişkin fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Okullarda, öğretmen odalarında, canlı sınıflarda; 1'inci sınıfları okutacak öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizleyim. Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum. Hep söylediğim gibi iyi ki varsın öğretmenim" ifadesini kullandı.