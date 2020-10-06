Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar" - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar."

Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız."

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