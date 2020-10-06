Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı (2) - Son Dakika

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "12 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de ilkokul 1'inci sınıflar gibi yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz de haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Yüz yüze eğitimin başında 'veli rızası, bizim için önemli' demiştik. Şimdi de çocuklarını okula göndermek istemeyenlere esneklik sağlanacak. Öğrencimiz devamsız sayılmayacak ancak her koşulda derslerden sorumlu olacaklar. Salgın sürecinde sınav gruplarındaki öğrencilerimiz daha kaygılıydı. Onlara yüz yüze eğitime başlayacakları haberini vermek isterim. Okulda güvenle eğitim alabildiklerini gördüklerinde rahatlayacaklar. Kaynak kitaplarımızla EBA ile her zaman yanlarındayız" dedi.