Bakan Selçuk, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Selçuk, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina ile görüştü

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina tarafından kabul edildi.

Bakan Selçuk, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina ile görüştü, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina tarafından kabul edildi.

Türkiye ile Zambiya arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı için Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gelen Selçuk, burada temaslarda bulundu.

İlk olarak Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina tarafından kabul edilen Selçuk, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini her geçen gün güçlendirdiğini ifade eden Selçuk, "Ülkemizde 2003'ten bu yana uygulanan Afrika Stratejisi ve karşılıklı üst düzey ziyaretler ve ilişkilerle iş birliğimizin kapsamı her geçen gün genişlemektedir." dedi.

Zambiya'ya bakan düzeyindeki ilk müstakil ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2018'de Zambiya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olduğunu hatırlatan Selçuk, KEK toplantısı vesilesiyle kendisinin yaptığı bu ziyaretin de bakan düzeyindeki ilk müstakil ziyaret olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Zambiyalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin özellikle sosyal kalkınma, tarım, enerji, inşaat ve sağlık alanlarında son 18 yılda çok tecrübe kazandığını ve başarılı uygulamaları olduğunu, bu tecrübeleri Zambiya ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasına özel önem veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasına özel önem verdiğini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika ülkelerini en yoğun ziyaret eden liderlerden. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bu ziyaretlerde kendisine eşlik ederek çeşitli temaslar gerçekleştiriyor. Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşviki ve desteğiyle Ankara'da hayata geçirilen Afrika Evi, Afrikalı kadınların el sanatlarını sergileme ve pazarlama konusunda da son derece önemli."

Bakan Selçuk, daha sonra Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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