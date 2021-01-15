Bakan Selçuk "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini mezunu olduğu liseden başlattı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençlere bakarken bakan olmanın aklıma bile gelmediği o yaşlarımın anıları canlandı. Gördüm ki Taş Mektep'te seneler, suretler değişiyor ama o kurumsal duruş, köklü gelenekler ve aidiyet duygusu değişmiyor." ifadesini kullandı.

Selçuk, "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini mezunu olduğu Ankara Atatürk Lisesinden başlattı.

Ankara Atatürk Lisesi mezunları, öğretmenleri ve öğrenciler ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Selçuk, projenin kendisi için özel bir yeri olan Atatürk Lisesinden başlıyor olmasının ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

Selçuk, etkinlikte sözü ilk olarak Okul Müdürü Adil Yaman'a bıraktı.

Yaman 1700 öğrenci, 120 öğretmen ve 3 destek personelle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek etkinliğin okullarında başlamasından şeref duyduklarını ifade etti.

Bakan Selçuk da öğretmenlere verdikleri destekten dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Program kapsamında daha sonra okulun 1965 yılı mezunlarından tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile canlı bağlantı yapıldı.

Ankara Atatürk Lisesi mezunlarından biri olarak söz almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ortaylı, lisenin kendisinin başladığı dönemden bugüne büyük bir değişim geçirdiğini belirtti.

Ortaylı, öğrencisi olduğu dönemde okulda yaşadıklarını anlatarak öğrencilere, "Hiçbir zaman okulun verdiği müfredatla yetinmemelisiniz." diye seslendi.

Liselerde ilk 2 senenin genel bilgilere, son 2 senede ihtisaslaşmaya ağırlık verilmesinin önemine dikkati çeken Ortaylı şöyle devam etti:

"Her zaman için size bu imkanı veren topluma çok teşekkür etmeniz, şükran duymanız, kendinizi borçlu hissetmeniz lazım. Çünkü bu tip bir eğitim aslında çok pahalıdır. Yani öyle Birleşik Devletler'de ve İngiltere'de olduğu gibi aileniz bunu karşılamaya kalkışsa buna bir servet ödemeniz gerekir. Zannediyorum sayın Bakanımız da bu görüşüme katılacaktır. Lütfen statünüzün, sorumluluğunu yükleniniz. Bu çok önemli bir şey çünkü bu işi kıl payı kaçıran insanlar da var."

Atatürk Lisesinin tarihte çok önemli kişiler yetiştirdiğini ifade eden Ortaylı, etkinliğe katılan öğrencilerin de o kişilerden biri olması temennisinde bulundu.

Bakan Selçuk da Ortaylı'nın okulun bir mezunu olarak çocuklara "ilham kaynağı ve rol model" olduğunu belirterek teşekkür etti.

Daha sonra eski mezunlardan gazeteci Cüneyt Özdemir söz aldı. Özdemir kolej eğitimi alırken ekonomik sıkıntılar nedeniyle Atatürk Lisesi'ne geçtiğini belirterek, "Benim içim Atatürk Lisesi hayata tutunduğum bir yerdi." dedi.

Okul anılarını anlatan Özdemir, "Atatürk Lisesine geldiğimde gerçek Türkiye ile karşılaştım. Zenginiyle fakiriyle çalışkanıyla, farklı siyasi görüşleriyle Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen gerçek Türkiye'yi gördüm. Bir nevi erken askerlik gibiydi benim için." ifadesini kullandı.

Özdemir, gençlere, "Geleceğe bakarken geçmişin mesleklerine takılmayın. Çünkü 10 yıl sonra inanın bugün olan bazı meslekler olmayacak ve bugün olmayan bazı meslekler hayatınıza girecek. Geleceğe bakarken geleceğin kafasıyla düşünmenizi de tavsiye ederim." diye konuştu.

Dr. Özlem Dündar da bu okulun mezunlarından olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirerek öğrencilere, kendilerine inanmaları ve güvenmeleri tavsiyesini verdi.

Ardından Selçuk öğrenci ve öğretmenlerin okuldaki çalışmalarını dinledi, sorularını yanıtladı.

"Bir sonraki buluşmayı iple çekiyorum"

Bakan Selçuk, programın ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eğitim buluşmalarında meslektaşlarla hasret giderirken "Bunu öğrencilerle neden yapmıyoruz?" dediklerini ve "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini başlattıklarını bildirdi.

Etkinliğin ilk durağının kendisinin de diplomasını taşıdığı Atatürk Lisesi olduğuna işaret eden Selçuk şunları kaydetti:

"İlber Ortaylı Hoca'mızın deyimiyle 'Mezunlar ve mensuplar buluştuk'. Gençlere bakarken bakan olmanın aklıma bile gelmediği o yaşlarımın anıları canlandı. Gördüm ki Taş Mektep'te seneler, suretler değişiyor ama o kurumsal duruş, köklü gelenekler ve aidiyet duygusu değişmiyor. Bir lise dönemine ne çok şey sığdırılır, dünyaya ne kadar renkli ve farklı pencereler açılır hayranlıkla dinledik. Gazeteci Cüneyt Özdemir ağabeyleri ve doktor Özlem Dündar ablaları da kendilerine güzel ufuklar açtı. Gençlerin bu denli bilinçli ve kararlı olmalarının en önemli nedenlerinden biri, eğitimin öznesi olan öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki buluşmayı iple çekiyorum, gençler bize iyi geliyor."