Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor

İYİ Parti yerel seçimde ittifak yapacak mı? HDP göndermesi yapan Akşener resti çekti

Yere yığılıp kalan talihsiz genç bir daha kalkamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulunarak turizmde patlama yaşandığını ifade etti. Şimşek, "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor" dedi.

EKONOMİDEKİ ADIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Seçimden sonra başlayan ekonomideki hareketlilik meyvelerini vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından dövizdeki hareketliğin ve cari açığın önüne geçmek için bir dizi yeni önlemler alınmıştı.

TURİZMDE TARİHİN EN İYİ TEMMUZ AYI

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizmde patlama yaşandığına dikkat çekerek bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.

"TURİZM PATLAMA YAŞIYOR"

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

"CARİ AÇIĞIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DARALMASI BEKLENİYOR"

Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor"