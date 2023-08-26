Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor - Son Dakika

Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor

Son Güncelleme: 26.08.2023 19:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının artışına dikkat çekti ve 'turizm patlama yaşıyor' dedi. Şimşek, turizm gelirlerinin ve tüketici kredilerindeki yavaşlamanın cari açığı daralttığını, bu durumun ise Türk lirasının istikrarını desteklediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulunarak turizmde patlama yaşandığını ifade etti. Şimşek, "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor" dedi.

EKONOMİDEKİ ADIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Seçimden sonra başlayan ekonomideki hareketlilik meyvelerini vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından dövizdeki hareketliğin ve cari açığın önüne geçmek için bir dizi yeni önlemler alınmıştı.

TURİZMDE TARİHİN EN İYİ TEMMUZ AYI

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizmde patlama yaşandığına dikkat çekerek bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.

Bakan Şimşek'ten 'Cari açık önemli ölçüde daralacak diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor

"TURİZM PATLAMA YAŞIYOR"

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

"CARİ AÇIĞIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DARALMASI BEKLENİYOR"

Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor"

Bakan Şimşek'ten 'Cari açık önemli ölçüde daralacak diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor
Emre İliksiz
Sondakika.com - Turizm

Mehmet Şimşek, Turizm, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor - Son Dakika
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