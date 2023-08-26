Bakan Şimşek, Togg fabrikasını yere göğe sığdıramadı: Çok etkileyici - Son Dakika

Bakan Şimşek, Togg fabrikasını yere göğe sığdıramadı: Çok etkileyici

Son Güncelleme: 26.08.2023 11:46

Yerli otomobil Togg'un fabrikası ile ilgili bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Togg fabrikasında üretimi gösteren bir videoyu alıntılayan Bakan Şimşek, fabrikayı yere göğe sığdıramadı.

"ÇOK ETKİLEYİCİ"

Dünyadaki fabrikalarla kıyaslama yapan Bakan Şimşek, "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

29 EKİM 2022'DE AÇILDI

Togg fabrikası 29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle açılmıştı. Daha sonra seri üretime geçilirken, Togg'un satılacağı kişiler de kurayla belirlendi. Şu ana kadar 2 bin Togg sahibine teslim edildi.

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Son Dakika Otomobil Bakan Şimşek, Togg fabrikasını yere göğe sığdıramadı: Çok etkileyici - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek, Togg fabrikasını yere göğe sığdıramadı: Çok etkileyici - Son Dakika
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