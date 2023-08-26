Bakan Şimşek, Togg fabrikasını yere göğe sığdıramadı: Çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Togg fabrikasında üretimi gösteren bir videoyu alıntılayan Bakan Şimşek, fabrikayı yere göğe sığdıramadı.

"ÇOK ETKİLEYİCİ"

Dünyadaki fabrikalarla kıyaslama yapan Bakan Şimşek, "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…" ifadelerini kullandı.

29 EKİM 2022'DE AÇILDI

Togg fabrikası 29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle açılmıştı. Daha sonra seri üretime geçilirken, Togg'un satılacağı kişiler de kurayla belirlendi. Şu ana kadar 2 bin Togg sahibine teslim edildi.