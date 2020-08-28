Bakan Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategoriden 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kars Kağızman'da 1'i 'turuncu', 2'si 'gri' kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" dedi.