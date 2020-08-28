Bakan Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategoriden 5 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategoriden 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)
'YILDIRIM-3 OPERASYONU'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLERİçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında, 5 teröristin, 'Yıldırım- 3 Operasyonu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz...
'YILDIRIM-3 OPERASYONU'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında, 5 teröristin, 'Yıldırım- 3 Operasyonu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan 'Hogir' kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Amed Sorhin' kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan 'Karker' kod adlı Mehmet Emin Delen'in olduğu tespit edilmiştir. Operasyonda, MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten 'Metin' kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan 'Hevi Torhildan' kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Son Dakika Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur