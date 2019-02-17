Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "100 Tane Deaş'lının Serbest Bırakılması Karşılığında Pyd'den Bombayı Getirip, O...

Bakan Soylu: "100 Tane Deaş'lının Serbest Bırakılması Karşılığında Pyd'den Bombayı Getirip, O...

45 dakika önce

- Bakan Soylu: "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı.

Bakan Soylu:
- Bakan Soylu: "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir" dedi.
Bakan Soylu, Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde yaptığı konuşmada, PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğunua dikkat çekti. İçişleri Bakanı Soylu, geçen hafta Hatay'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı. Adam DEAŞ'lı çıktı. Sen nereye götürüyorsun bu diye sorulduğunda bir büyükşehire götürdüğünü söyledi. 100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir. Allah'a şükürler olsun bu olay da engellenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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