Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Varlık Mahallesi'ndeki 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden Vefa Sosyal Destek Grupları için gelen çağrılar hakkında bilgi aldığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.
Soylu, "112 Çağrı Merkezi'nde günün 24 saati milletimizin hizmetinde olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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