Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısı toplam nüfusun yüzde 25'ini geçen 781 mahallenin yabancılar için ikamete kapatıldığını belirterek, "1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'göç' konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Soylu, Türkiye'de 'Ülke istila ediliyor' diyenler olduğunu söyleyerek "2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki, Almanya niye vatandaş yapıyor? Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var. Türkiye'nin bir göç strateji belgesi var. Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek uyum stratejisi belgesiyle alakalı gerek göç stratejisi ve göç eylem planıyla alakalı kendine ait bir süreci devam etmektedir" diye konuştu.

'GÖÇÜ KAYNAĞINDA DURDURUYORUZ'Bakan Soylu, düzensiz göçün kaynağının Afganistan Orta Asya tipi ülkeler olduğunu ve göçün kaynağında durdurulması gerektiğini belirterek, "Biz bu tip ülkelerde göçü nasıl durdurabiliriz? Bizim temel felsefemiz hareket etmesini mümkün olduğunda engellemek. Etkili sınır güvenliği tedbirleri almak. Etkili sınır güvenlik tedbirleri almaya çalışırken neler yaptık? Sınır duvarlarımızı yapmaya çalıştık. Güvenlik yolları yapmaya çalıştık. Sınır duvarlarına, optik kuleler yaptık. Araç, insan kaynaklarını geliştirdik" dedi.'361 BİN 740 KİŞİYİ GERİ GÖNDERMİŞİZ'Bakan Soylu, sağlıklı ve seri işleyen geri gönderme mekanizması kurulmazsa kaçak göçle mücadelenin en önemli ayaklarından birinde aksama olacağını kaydetti. Soylu, sınırlarda yaklaşık 2 milyon 626 bin 170 kişinin yakalandığına dikkat çekerek, "1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız. Bunun 334 bin 696'sını geri göndermişiz. Bunların bir kısmını almışız geri gönderme merkezine, bir kısmına demişiz ki 'Sen kaçağa düştün, 10 gün içerisinde seni terke davet ediyorum'. Toplam 27 bin 44 kişiyi de terke davet etmişiz. Yani toplam 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Peki diğerleri ne olmuş? Diğerlerinin bir kısmı uluslararası korumaya başvurmuşlar. Bunlar 101 bin kişi. Son 6 yılda Avrupa'ya geçen 667 bin kişi. Türkiye'den toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş" diye konuştu.'GÖÇÜ KAYNAĞINDA DURDURMASAYDIK ONLAR DA GELECEKTİ'Bakan Soylu, göçe kaynaklık eden ülkeler ile iletişim halinde olmanın önemine işaret ederek "Bu ülkelerle temaslarımız, bakanlığımızın ana meselelerinden birisidir. Şimdi İdlib 'de sınırın ötesinde briket ev yapıyorsunuz. Cerablus , Azez, Mare, Afrin , Tel Abyab, Resulayn yani bütün müdahale ettiğimiz, güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde güvenli ortam oluşturuyorsunuz. Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz. Bunu organize etmeye çalışıyorsunuz ve göçü kaynağında durdurmak istiyorsunuz. Eğer böyle olmasaydı, biz sınır duvarlarını Doğu'dan yapmasaydık, eğer göçü kaynağında durdurmasaydık sınırlarımızda biriken 8 milyon insan da 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı, onlar da gelecekti. Bu da büyük bir politikadır" dedi.'SINIR DIŞI ORANI YÜZDE 11'DEN YÜZDE 53'E ÇIKTI'Soylu, sınır dışı oranını geçen yıl yüzde 11'den yüzde 53'e çıkardıklarını belirtip, şöyle konuştu: "Her 100 yakalan kaçak göçmenin 53'ünü geri gönderiyoruz. Sınır dışı olayı kolay değil. Önce kimliğini tespit edeceksin, ülkesini tespit edeceksin. Örneğin ülkeye geldiğinde pasaportunu yırtıyor, üzerinde belge bırakmıyor. Geri gönderme merkezlerimizde toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadık, bize haksızlık yapılıyor. Kaçak göçle canhıraş bir mücadele yaptık, yapıyoruz. Her ay kaçak göçle mücadele operasyonu yapıyoruz. Yılbaşında bir karar aldık. Türkiye'de vize serbestisi olan ülkelerden gelenler var; bir kısmı geri dönmüyor. Baktık ki bu rakam büyümüş. Vize serbestisiyle gelip bunu ihlal edenlerin oranı kaçak göçmenler içerisinde yüzde 28. Bu konuyu değerlendirmek için komisyon kurduk. Artık vize başvurularında parmak izi alıyoruz, vize alırken taahhütname imzalattık, gelişi durdurabilmek için. Parmak izi aldığımız için ülkesini söylemese de ülkesine geri gönderebiliyoruz. Yerli ve milli parmak izi makinemiz çalışıyor. Dünyada 7 ülkede var, biri de biziz. İstanbul Havalimanında başladı, diğer yerlerde de başlatacağız." 'ÖĞRENİM VİZESİYLE GELİP İKAMETE BAŞVURANLARA İZİN YOK'Bakan Soylu, valiliklere gönderilen taksi uygulamasını anlatarak, "Bundan sonra yabancıyı gördükten sonra 'Senin bu ülkede kalma iznin var mı' sorusunu sorma yetkisi getirdik. Taksicilere bu yükümlüğü getirdik. Bunu yapmazsa kanun diyor ki 'Sen ya göçmen kaçakçısısın ya da insan kaçakçısısın'. Biz böyle mücadele ederken, 'ben 3 kuruş kazanayım' diyenlere engel oluyoruz. Aynısı TIR parklarında yaptık; kameralar yerleştirdik. Öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi için vize almak isteyenler var. Burada da bir istismar var. Öğrenci vizesiyle geliyor, ikamet başvurusunda bulunuyor. Öğrenim vizesiyle gelip ikamete başvuranlara ikamet vermiyoruz. Öğrenimi bittikten sonra ülkesine dönecek" diye konuştu.'SAHTECİLİK KONUSUNDA TEDBİR ALDIK'Bakan Soylu, 10 Şubat 2022'den itibaren turizm vizesiyle gelerek, süresini bitirenlerin ikametine izin verilmediğini de bildirerek, "'Büyükşehirlerde 75 bin dolara ev satın alıyorsan sana ikamet veririz' dedik. Sahte kira kontratları vardı; artık notere ev sahibiyle birlikte gidecek. İkamet izni yabancıların yaptırmak zorunda olduğu sağlık sigortaları vardı, maalesef burada da sahtecilik vardı. Burada da tedbir aldık. Sigorta düzenleme merkeziyle konuştuk, bu poliçelerin işlevselliğini artırmak için birtakım kararlar aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştük, uzun bir ikamet alsa da 6 aylık bir süreye geçtik. Sahte olup olmadığı ikamet aldığında artık ortaya çıkıyor" dedi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 4 Haziran'da yayımlanan kararıyla Bitlis Ahlat 'ta 1000 Ahıska Türkü ailenin iskan edileceğini kaydetti.'GELENLERİ KAMPLARIMIZA ALACAĞIZ'Yeni gelenleri tespit için yeniden kampların devreye sokulacağını aktaran Bakan Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 674 bin kayıtlı Suriyeli var, 122 bini pasif. Yani biz 2,5 yıl önce bunların Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Biz kendimize süre verdik. Peyderpey bunları da sayıdan düşeceklerdir. Özellikle son zamanlarda Şam 'dan çok Suriyeli geliyor. Gelenleri Hatay 'daki kamplarımızdan birine alacağız. Burada belli bir süreç içerisinde barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra geri göndermiş olacağız" diye konuştu.

Yabancı nüfusunun belirli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için alınan tedbire ilişkin Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi.