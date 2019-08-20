Bakan Soylu: "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile...
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Bakan Soylu: "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:36 Kaynak: AA
Bakan Soylu: "14 gün önce Suriye
'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz."
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