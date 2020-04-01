Bakan Soylu: "15 gün içerisinde 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldı" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "15 gün içerisinde 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldı"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 günde provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Özellikle bu dönemi provoke etmek isteyen hesapların yüzde 70'i bot hesaplar.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 günde provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Özellikle bu dönemi provoke etmek isteyen hesapların yüzde 70'i bot hesaplar. Aynı zamanda PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik hesaplar." ifadesini kullandı.

Türkiye Polis Radyosu'nun yeni canlı yayın aracıyla gerçekleştirilen ilk programının konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu, Polis Radyosu'nun çok önemli bir marka olduğunu belirterek, başarısından dolayı kutladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ne aşamada olduğu sorusuna Soylu, "Dünyadaki bütün sağlık çalışanları gibi Türkiye'deki sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu cansiperhane mücadeleyi hem takdir ve tebrik ediyorum hem de dua ediyorum." dedi.

Soylu, polisin jandarmanın valilerin, kaymakamların, AFAD'ın ve Kızılay'ın bu süreçte çok etkin çalıştığına dikkati çekerek, "Bütün bunları topladığımızda milletimizin bu konuda yapılan yardım kampanyalarına 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteği var. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda milli bir seferberlik ruhunu görmüş oluyoruz." dedi.

Polisin bu süreçte hem güvenliğin sağlanması hem de yardımların dağıtılmasında birçok önemli görevi üstendiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Polisimiz, sadece bunu yapmıyor. Bu dönemi provoke etmek isteyen insanların sosyal medyada peşine düşüyor. Aynı zamanda vatandaşımıza fahiş fiyatla mal satanlarla ve stokçulukla mücadele ediyor. Yurt içi hareketlilik, gelişler gidişler bunların her birinde tedbirler aldı almaya da devam ediyor. Kamu düzeni, güvenliğini ayakta tutabilmek için Allah'a şükürler olsun ki devlet devletliğini polis de polisliğini gösteriyor."

Polisin, Türkiye'nin kaotik duruma getirilmek istendiği her süreci tersine çevirdiğini belirten Soylu, "Anayasal süreci, hukuk düzenini, kamu düzenini, kamu düzenini sağlamak konusunda da olağanüstü bir çabayı ve başarıyı elde etti." ifadesini kullandı.

Soylu, alınan tedbirler sonrasında otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısının yüzde 99'un üzerinde azaldığını, şehir içindeki trafik yoğunluğunun hafta sonları yüzde 85-90 oranında, hafta içinde de 60-65 bandı arasında düştüğüne işaret etti.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Çünkü güvenlik, sağlık, tedarik devam ediyor. Bu devam ettiği için de tabii şu ana kadar 211 bin 900 civarı iş yeri kapattık. Bu azalmalarda bunun da kendine ait bir payı söz konusudur. Vatandaşlarımız riayet ediyor. 65 yaş evde. Aslında ciddi bir izolasyon için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Bunları her gün izliyoruz."

Soylu, Zonguldak'ta Ankara havası ile anons yapan polisler için de "Hem onları uzaktan severek hem de görevlerini aksatmadan Türkiye'ye verdikleri bu güzel mesajla ilgili tebrik ve takdir ederek izledik." ifadesini kullandı.

"Her türlü tedbir alınır"

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Bu tartışılıyor. Toplam bir bakış açısı. Verilerle izah edilebilecek bir durum. Bir taraftan salgının yayılımı bizim açımızdan önemli. Aldığımız tedbirlerin sokağa yansıması bizim açımızdan çok önemli. Dünya ne yapıyor? Bizden önce bu salgınla karşılaşanlar ne yapıyor? Hangi tedbirler başarılı olmuş? Şunu söylemek pazarlardan, meydanlara kadar sahil kenarlarında spor yapmama, balık tutmama gibi aldığımız tedbirleri izliyoruz. Burada bir başarısızlık söz konusu olsa elbette ki her türlü tedbir alınır."

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi kamu düzeni devam etmeli. İkincisi sağlık sistemi ayakta durmalı. Üçüncüsü tedarik üretim sistemi aksamamalı. Dördüncüsü sosyal izolasyonu sağlamalıyız. Bunlardan vazgeçeceğimiz tedarik zinciri, sokağa çıkma yasağıyla üretim zinciri ise buna ait bir değerlendirmede yapılmalı. Bundan vazgeçmeli miyiz? Vazgeçmemeli miyiz? Dünyada farklı şekilde uygulayanlar var. Aldığımız tedbirlere vatandaşımız uyuyor."

Soylu, dışarıda işi olanların elini çabuk tutarak evlerine geri dönmesi gerektiğini de söyledi.

"Vefa sosyal destek grupları örnek olacak"

Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarının gelecek süreçlerde, doğal afetler gibi durumlarda da örnek olacağının altını çizen Soylu, vatandaşların 155, 156 ve 112 numaraları üzerinden bu gruplara ulaşabileceğini ayrıca nüfus idaresine ait olan 199 numaralı hattı da seyahat izinlerine yönelik tahsis ettiklerini hatırlattı.

Süleyman Soylu, "Bir milli seferberlik var ve bizde bu seferberliğe gücümüzün yettiği kadar katkı koymaya çalışıyoruz." dedi.

Son dönemde internet üzerinden Kovid-19 hakkında paylaşılan yanlış bilgilere karşı ciddi önemler alındığını belirten Bakan Soylu, "15 gün içerisinde 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldı. Özellikle bu dönemi provake etmek isteyen hesapların yüzde 70'i bot hesaplar. Aynı zamanda PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik hesaplar. Bu hesapların çok büyük bölümü yurtdışından yönetilen ve kontrol edilen hesaplardır." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin sağlık ve tedarik sisteminin bozulmasını isteyenlerin, büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirterek, buna Türk Polis Teşkilatı'nın müsaade etmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye Polis Radyosu'nun yeni yayın aracının hayırlı olmasını dileyen Soylu, vatandaşlara da "Evde kalmaya devam" diye seslendi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Polis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:18 Kaynak: AA

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