Bakan Soylu: 15 gün içinde 2 bin konteyneri hazır hale getireceğiz - Son Dakika
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Bakan Soylu: 15 gün içinde 2 bin konteyneri hazır hale getireceğiz

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremin ardından ağır hasarlı evlerine giremeyenler için 2 bin konteyner kuracaklarını söyledi.

Bakan Soylu: 15 gün içinde 2 bin konteyneri hazır hale getireceğiz, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremin ardından ağır hasarlı evlerine giremeyenler için 2 bin konteyner kuracaklarını söyledi. Soylu, "En geç 15 gün içinde lavabo, banyo, kısmen mutfağı olan tek katlı konteynerleri, burada geçici olarak hazır hale getireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile konteyner kent yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu. İş makineleriyle çalışılan, 85 dönümlük alanda inceleme yapan Bakan Soylu, görevlilerden çalışmaları hızlandırmalarını istedi. Kurulması planlanan konteynerler ile ilgili bilgi alan Bakan Soylu, alanda tüm sosyal donatılara dikkat edilmesi yönünde talimat verdi.

İncelemeleri sırasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, kentin batısında Elazığ spor Tesisleri'nin bulunduğu bölgeye 1000, Doğukent bölgesine de 1000 olmak üzere toplam 2 bin konteynerde depremzedelerin barınmalarına olanak sağlanacağını kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları değerlendirme sonucu ağır hasarlı bina sayısının fazla olabileceği düşüncesiyle çalışma başlattıklarını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Elbette çadırlar, spor salonları ve okullarla bu meseleyi görüyoruz. Ancak okullar açıldıktan sonra vatandaşımızın muhakkak ağır hasarlı evlerinde kalabilmelerini bizim izin vermemiz doğru değil, onlar için de doğru değil. Geçici olarak konut merkezi gerçekleştiriyoruz. Elimizde 1000 tane konteyner var, 1000 tane daha getireceğiz. Çeşitli vilayetlerimizde var, buraya getirteceğiz. Bu meselelere yönelik olarak başka yerlerde var olan konteyner konutlarımız var, ihtiyaç olursa onları da getirtiriz."

'GEÇİCİ YAŞAM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

15 gün içinde 2 bin konteynerlik alanı tamamlayacaklarını belirten Bakan Soylu, "Buraya kuracağımız 2 bin konteyner hiç kullanılmamış. Burada alanın altyapısına Özel İdare vasıtasıyla hemen başlandı. Yarın genel çalışmaları yapacağız ve en geç 15 gün içinde lavabo, banyo kısmen mutfağı olan tek katlı konteynerleri, burada geçici olarak hazır hale getireceğiz. Bu alanda aynı zamanda vatandaşın rahat edeceği sosyal alanları da düşündük. Camisinden alışveriş merkezine, her türlü sosyal alanlar planlandı. Kısacası burayı geçici yaşam merkezi haline getireceğiz. Sağlık Bakanımız da buraya sağlık tesisi kurulacağını söyledi. AFAD Başkanı ile değerlendirmemizde 15 gün içinde buradaki çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Buradaki 1000 konteyner tamamlandıktan sonra Doğukent bölgesinde, şehir hastanesinin yakınına da konteynerler yapacağız. Şehir Hastanesi'nin şantiyesinde de 500 kişinin konaklama imkanı var, oranın da iç donanımlarını kısa sürede tamamlayacağız" dedi.


Süleyman Soylu, fahrettin koca, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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