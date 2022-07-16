Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı

16.07.2022 01:39
Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs gözaltına alındı" dediBakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S.

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs gözaltına alındı" dedi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında; halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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