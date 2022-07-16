İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs gözaltına alındı" dedi
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında; halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika