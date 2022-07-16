Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında; halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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