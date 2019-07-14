Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi
5 saat önce
- Resim yapan çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin gelişi ve karşılanması Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması,çocukları ellerinden öpmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:41 Kaynak: AA
- Resim yapan çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve eşinin gelişi ve karşılanması
Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması,çocukları ellerinden öpmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Bakan Turan'dan İstanbulluları sevindirecek haber! FSM'nin birinci etabı trafiğe açılıyor 15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı