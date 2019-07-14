Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi
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Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi

5 saat önce

- Resim yapan çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin gelişi ve karşılanması Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması,çocukları ellerinden öpmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

- Resim yapan çocuklar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin gelişi ve karşılanması
Bakan Soylu'nun şehit aileleriyle selamlaşması,çocukları ellerinden öpmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:41 Kaynak: AA
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