Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden

Bakan Soylu, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

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