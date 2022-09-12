Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden - Son Dakika
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Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden

12.09.2022 12:23
Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden - Son Dakika
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