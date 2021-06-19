Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Haziran'da Van'da bir araçta C4 ile hazırlanmış patlayıcı düzeneği, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta da 1,6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiğini, 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, bir otelde düzenlenen Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 52. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Van ve Mardin'de ele geçirilen patlayıcılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman kamuoyu ile terörle ve uyuşturucuyla mücadelede elde edilen rakamları paylaştıklarını belirten Soylu, bunu sadece Türkiye'nin evlatlarının başarısını değil, ülkenin nasıl bir güvenlik sorumluluğuyla karşı karşıya kaldığını anlatmak için yaptıklarını söyledi.

Soylu, bu konuyla ilgili 17-18 Haziran'da gerçekleşen iki olayı örnek vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız bir aracı durduruyorlar ve içerisinden C4 patlayıcı bir düzenek ile araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Gideceği yol, güzergah, oluşturacağı maliyet ve hepimize yükleyeceği büyük üzüntü ve moralsizlik elbette ki ülkemizi de etkileyecektir. Ayın 18'inde Mardin Nusaybin'de 1,6 kilogram plastik patlayıcı, yine 3 kişinin bulunduğu bir araçta, yine arkadaşlarımızın dikkati ve tedbirleri sayesinde, hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçiriliyor.

Bulanık suda balık avlamak istiyor olabilirler. Bu cümle çok kullanılıyor. Türkiye'nin etrafı bulanık olabilir ama Türkiye, bulanık su değildir. Türkiye, eski Türkiye de değildir. Birkaç olayla Türkiye'nin dengesini değiştirmeye çalışmayı düşünenler, Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalacaklardır."

Van ve Mardin'deki operasyonların detayları

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Emniyet Müdürlüğünce, kentte 17 Haziran'da 3 kişinin olduğu araçtaki aramada C4 patlayıcı bulundu, hoparlöre yerleştirilmiş mıknatıslı bomba düzeneği ile kumanda ele geçirildi.

Operasyonda araçtaki 3 kişi ile bunlardan biriyle irtibatlı bulunan ve patlayıcıdan haberdar olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına dair bilgi elde edilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, dün saat 23.15'te Midyat yolu üzerinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yaklaşık 1,6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9 voltluk pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.