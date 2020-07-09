Bakan Soylu: "2'si patlayıcı timinden 3 jandarma personeli şehit oldu. - Son Dakika

Bakan Soylu: "2'si patlayıcı timinden 3 jandarma personeli şehit oldu.

Bakan Soylu: "2'si patlayıcı timinden 3 jandarma personeli şehit oldu.

Bakan Soylu: "2'si patlayıcı timinden 3 jandarma personeli şehit oldu. 11 Jandarma personeli ve kamyon şoförü olmak üzere 12 kişi yaralandı"

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-"Olay son 1 - 1,5 tonluk patlayıcı varken yaşandı"

-"2'si patlayıcı timinden 3 jandarma personeli şehit oldu. 11 Jandarma personeli ve kamyon şoförü olmak üzere 12 kişi yaralandı"

SAKARYA - Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, "15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi. 1, 1.5 ton patlayıcı kalmıştı. Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var, bir de kamyonun şoförü arkadaşımız var" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada 3 jandarma şehit oldu. Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek bilgi aldı. İncelemenin ardından Bakan Soylu açıklamalarda bulundu.

"15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi"

Konuya ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Geçen hafta Cuma günü Hendek'te gerçekleşen, patlamadan sonra savcılarımızın ve ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonuyla birlikte oradaki patlayıcı maddelerin durmamasına yönelik karar alındı. Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı, hem buraya hem de buradan farklı olan başka bir noktaya taşınmaya başladı. Ormana yakın olması sebebiyle buranın çok doğru olacağı konusunda karar verdiler. Başlarında Ankara'dan gönderdiğimizin Jandarmaya bağlı patlayıcı timi vardı. Savcıların ve ilgili ekiplerin koordinesinde 15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi. Son 1, 1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizi üzen bu olay başımıza geldi" şeklinde konuştu.

"Hastanelerde 11 jandarma personeli var, kamyon şoförü ağır yaralı"

Patlayıcıların fitillerinin de olduğunu ifade eden Soylu, "Buraya patlatmak için getirildiler. Bunlar genelde orada da soğutuluyorlar. Burada itfaiye, 112 nezaretinde ve nizama göre bu mühimmatlar imha edildiler. Tam boşaltma esnasında, neden olduğu yapılacak soruşturma neticesinde belli olacak bir patlama meydana geldi. İkisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri İstanbul biri Ankara'dan olan iki arkadaşımız, biri de e alanın güvenliğini alan jandarma personeli şehit oldu. Aracın şoförü ağır yaralı. Hastanede ameliyatta. Yine Kocaeli'nde hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Kaburgasında hafif bir ağrı olan jandarma personelimiz var. Toplam sayı şu anda 11 jandarma personeli, bir kamyon şoförü. 3 arkadaşımızın dışında diğerlerinde her hangi bir tehlike yok. Kocaeli'ne sevk edilende hafif bir yanık var. Zannediyorum orada tedavi altına alındı" diye konuştu.

"Savcılarımız olayı araştırıyor"

Konuyla ilgili, öncesiyle ilgili adli, idari soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bu konuya ilişkin müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız olayı araştırıyor. Bir eksiklik var ise buna ilişkin tahkikat yapacağımızı ve sonuçlandıracağımızı ifade etmek istiyorum. Onlar bizim evlatlarımız. Kendi görevlerini yerine getirirken elim olayla karşı karşıya kaldılar. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun. Jandarmamızın patlayıcı madde imha timi var. Sınırlarımızda patlayıcıları temizlemek bizim görevimiz. Doğu ve güneydoğuda bir çok alanda bu kodu uzman arkadaşlarımız var. En son Ağrı'ye gitmiştim. Ağrı'da sınırla ilgili mayın temizleme işlemini yine bu imha timlerimiz gerçekleştirdi. Sınır dışında, Suriye alanında, patlama anında bu ekip müdahale ediyor. Profesyonel timlerdir. Buradaki mesele nasıl meydana geldi, ihmal varsa nasıl oldu, ihmal yoksa teknik bir tepkime varsa nasıl olduğunu araştırma sonucunda belli olacak" dedi.

Jandarma, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: '2'si patlayıcı timinden 3 jandarma personeli şehit oldu. - Son Dakika

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