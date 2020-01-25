Bakan Soylu; "2 vatandaşımızı canlı çıkardılar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu; '2 vatandaşımızı canlı çıkardılar' - Son Dakika

Bakan Soylu; "2 vatandaşımızı canlı çıkardılar"

22 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı binayı inceleyen İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı binayı inceleyen İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No: 9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Çöken binada yetkililerinden bilgi alan İç İşleriBakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu enkazlar zor enkazlar. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hem o taraftaki hemde buradaki enkazlar birbirine girmiş durumda. Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu 2 vatandaşımızı canlı çıkardılar. Arama şuan devam ediyor çok sessiz olunması lazım. Ekiplerin hem soğuktan hem de yorgunluktan değiştiriyorlar. Teknik ekipler Binaların stratejik değinerek çalışmalarını yapıyor. Enkaz altındaki kişilerin bir an önce sağ salim çıkarılmasını diliyoruz ve dua ediyoruz. Bu tip arama kurtarmalarda başta söylediğimiz bir rakam vardı onun dışında bir rakam vermeyiz. Ailelerden ve burada olanlardan tespit ediyoruz. Az da olabilir başlangıcın dışındaki rakamı telaffuz etmiyoruz. Malatya Doğanyol, Pütürge de enkaz altında kalma yok sadece madende var. Onunla ilgili çalışma devam ediyor." dedi.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Bakan Soylu; 2 vatandaşımızı canlı çıkardılar

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti
20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 09:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu; "2 vatandaşımızı canlı çıkardılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]