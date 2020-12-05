Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor - Son Dakika

Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor

05.12.2020 14:33
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 20 bin 101 noktada toplam 95 bin 977 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin denetim yaptığını söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 20 bin 101 noktada toplam 95 bin 977 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin denetim yaptığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gerçekleştirilen Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu, Türkiye'nin çeşitli illerine video konferans ile bağlanarak sorumlu emniyet görevlilerinden kısıtlamalara ilişkin denetimlerle ilgili bilgi aldı. Soylu, tüm emniyet mensuplarına salgın dönemindeki gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Soylu, ayrıca İzmir'in Konak ilçesine yaptığı bağlantı sırasında, evlerinde kedi ve köpek besleyenlere pandemi dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle yardımcı olunması gerektiğini bildirerek, bunların kısıtlamadan muaf olduğunu söyledi.

'20 BİN 101 NOKTADA UYGULAMAMIZ VAR'Soylu, yurt genelindeki denetimlere ilişkin bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşların şu ana kadar kısıtlamalara uyduklarını söyleyerek teşekkür etti. Bakan Soylu, alınan tedbirler ile salgın musibetinden kurtulmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kısıtlamalar çerçevesinde dün akşam saat 21.00'dan sonra 15 bin 968'i emniyet, 4 bin 87'si jandarma, 46'sı da sahil güvenlik olmak üzere toplam 20 bin 101 noktada uygulamamız var. Buradan vatandaşımızın huzuru ve güveni için özellikle salgından, bu musibetten bir an önce kurtulmanın temini içi görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarımıza, görev alan tüm kamu çalışanlarına, sivil toplum örgütlerinin her birine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yapılan bu ortak mücadele inanıyorum ki önümüzdeki günlerde milletimizi bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı zor süreçten çıkaracaktır. Buna olan inancımız tamdır. Şu anda burada 78 bin 873 kamera ile 24 saat arkadaşlarımız bu tedbirlere riayet edilip edilmediğini takip etmektedir. Bu da devletimizin bir kapasitesi bir kabiliyetidir. Şu an 95 bin 977 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz görevinin başındadır. Allah yardımcıları olsun."


Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor
Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor

Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik, Jandarma, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 20 bin 101 noktada kısıtlama denetimi yapılıyor - Son Dakika


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