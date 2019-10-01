Bakan Soylu: "2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur.
1 saat önce
Bakan Soylu: "2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "2015'de denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl 28'dir"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninde konuştu.
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