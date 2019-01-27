Bakan Soylu: 2018'de 20 Tondan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirdik (1)
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ANTALYA'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamının 2016'da toplam 4.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var
Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
Fırtına ve Hortumla İlgili Yalan Kayıp Paylaşımına Gözaltı
Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp