Bakan Soylu: 2019'da 42 PKK'lı Terörist Teslim Oldu (2)

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ (SKM) AÇILIŞINA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ (SKM) AÇILIŞINA KATILDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Burada konuşan Soylu, bazı kesimlerin "İçişleri Bakanı yerel seçimlerde böyle dolaşır mı?" diye kendisini eleştirdiğini söyledi. Dolaşmasının normal olduğunu belirten Soylu, "Çünkü 31 Mart'ta Allah muhafaza bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, 5 yıl da belediyelerde annemizden emdiğimiz sütü bunlar bizim burnumuzdan getirirler. İşlerimize baktırmazlar" dedi.



'TERÖR ÖRGÜTÜ SÖKÜLÜYOR, PKK SÖKÜLÜYOR'



Büyük bir tezgah ve oyunla karşı karşıya olduklarını söyleyen Soylu, "Pervin Buldan denilen bir kadın var. '40 yıllık mücadelemizin bu yerel seçimle taçlandıracağız'. diyor. 40 yıl ne var biliyor musunuz? PKK'nın kuruluşu 40 yıl. Bunların ne yaptığı belli. Büyük bir mücadele veriyoruz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700'e düştü. İnsansız hava araçlarına şimdi bir şey yaptık. Bırakın yürümeyi dağlarda kafalarını çıkaramayacaklar. Öyle bir alet yerleştiriyoruz ki öyle bir yazılım yaptık. 2018 yılında sadece kırmızı listeden 13 terörist etkisiz hale getirdik. Terör örgütü sökülüyor, PKK sökülüyor" diye konuştu.



2018 yılında PKK'ya katılımın 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:



"Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil."



SAKARYA ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ



Soylu, SKM açılışının ardından Sakarya Şehitliği'ni ziyaret etti, şehitlik defteri imzaladı. Soylu, şehitlik defterine şunları yazdı:



"Hayatlarınızın ve mücadelenizin hiçbir saniyesi boşa gitmemiş, asla unutulmamış, sizden sonraki nesillere güzel bir vatan ve güzel bir Cumhuriyet miras bırakmış bahtiyar insanlar olarak; uğrunda savaştığınız ve şahadete eriştiğiniz toprakların bağrında istirahattasınız. Feda-i can ederek can verdiğiniz bu güzel ülke, bugün dimdik ayaktadır. Sadece kendisi için değil, 21. yüzyılın merhamet yoksunu dünyasında Suriye'de ölümden kaçan insanlar için bir sığınak; Afrika'daki bir ailenin evindeki su; Yemen'deki bir yetime ilaç; Somali'deki, Sudan'daki bir sofraya ekmektir. Sakarya'da savaşa hazırlanırken bin bir zorlukla satın aldığınız 4 tane uçağın üçü arızalanmıştı da sadece tek uçakla keşif yapabildiniz. Bugün sizin evlatlarınız, helikopterler, insansız hava araçları üretiyor, hem de dünyaya satıyor. Sizin zamanınızda olduğu gibi bugün de bu topraklarda gözü olanlar yok değil. Müsterih olun ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla tıpkı sizler gibi bu vatanın her bir çakıl taşını savunmak için şahadete koşmaktadırlar. Ezanımız, sizin o bildiğiniz ezan; bayrağımız sizin bildiğiniz o Ay yıldızı muhteşem bayraktır; vatan toprağı tastamamdır ve o mis kokusuyla yine sizin bildiğiniz, aşığı olduğumuz topraklardır. Emekleriniz zayi olmamış, evlatlarınız emanetinize var gücüyle ve hak ettiği şekilde sahip çıkmıştır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Hepinize gani gani rahmet diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."



Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Soylu, şehitlikten ayrılırken düğün hazırlığı yapan bir çiftle karşılaştı. Çiftle bir süre sohbet edip, tam altın hediye eden Soylu, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından şehitlikten ayrıldı.



Görüntü dökümü:



Soylu'nun SKM açılışındaki konuşması



Soylu'nun şehitlik defterine yazdıklarını okuması



Dua ve Kur-an okunmasından görüntü



Soylu'nun evlilik hazırlığı yapan çiftle muhabbeti



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Yaralı

Kazada Hayatını Kaybeden Ankaragücü Taraftarı İçin Tören Düzenlendi

Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu