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Bakan Soylu: "2020 PKK için başka bir yıl olacak"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.
(İHA)
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