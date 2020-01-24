Bakan Soylu: "2020 PKK için başka bir yıl olacak" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "2020 PKK için başka bir yıl olacak"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

(İHA)

Süleyman Soylu, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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