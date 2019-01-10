Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "2023, 2053 ve 2071 Hedefleri İçin İdareciler En Önemli Araç"

Bakan Soylu: "2023, 2053 ve 2071 Hedefleri İçin İdareciler En Önemli Araç"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnancımız odur ki 2023, 2053 ve 2071 için ortaya konulmuş olan hedeflerimize ulaşabilmemizde Türk idare geleneği ve onun temsilcileri en önemli araçlardan biri olacaktır" dedi.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnancımız odur ki 2023, 2053 ve 2071 için ortaya konulmuş olan hedeflerimize ulaşabilmemizde Türk idare geleneği ve onun temsilcileri en önemli araçlardan biri olacaktır" dedi.

Bakan Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin 16 devlet ve 2 bin 223 yılı kapsayan köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, "Türk milleti komutanlar ve askerlerin yanı sıra, yetiştirdiği devlet adamlarıyla kendine ait bir medeniyet imzası oluşturmuştur. Daha da önemlisi, devlet anlayışının erken dönemlerinde bile idareci yetiştirmeye önem vermiş, bunun fikri ve fiziki altyapısını oluşturmuştur. Bu altyapı, devletin varlığı tehlikeye girdiğinde inisiyatif alabilecek; hızlıca organize olabilen, binlerce yıllık medeniyet birikimiyle refleks üretebilen bir yapı ortaya koymuştur. Kurtuluş Savaşı'nı veren Cumhuriyetimizi kuran, idari yapılanmasını gerçekleştiren, devlet geleneğini ve milleti geleceğe taşıyan bir nesli de yine o köklü devlet geleneğimiz üretmiştir" ifadelerini kullandı.

2023, 2053 ve 2071 için ortaya konulan hedeflere ulaşabilmede Türk idare geleneği ve onun temsilcilerinin en önemli araçlardan biri olduğunu ifade eden Soylu, "Bu vesileyle muhtarından kaymakamına, valisinden devlet yönetiminin her kademesinde görev yapan devlet adamına kadar bu teşkilatta yer almış, bu devlete hizmeti geçmiş, alın teri dökmüş, yeri geldiğinde canını ortaya koymuş bütün idarecilerimizin İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, görev şehitlerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Politika
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