Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: 2024 Yerel Seçimlerinde PKK'yı Konuşmak İstemiyoruz

Bakan Soylu: 2024 Yerel Seçimlerinde PKK'yı Konuşmak İstemiyoruz

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor.

Bakan Soylu: 2024 Yerel Seçimlerinde PKK'yı Konuşmak İstemiyoruz, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla vatandaşlara seslendi. 17 yıldır Türkiye'nin birçok meselesini geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Soylu, akmayan suları, maaş kuyruklarını, çöp dağlarını, yetersiz altyapıyı ve IMF'ye olan borçları artık konuşmadıklarını söyledi.

'2024 YEREL SEÇİMLERİNDE TERÖRÜ KONUŞMAK İSTEMİYORUZ'

Terörü ve PKK'yı ise hala konuştuklarını dile getiren Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Büyük bir mücadele verdik ve işin sonuna geldik. PKK'yı bitiriyoruz ancak bu yerel seçimde gördüğümüz, belediyecilikle ilgisi olmayan garip bir ilişki bizi rahatsız ediyor. Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz. Milletimiz çok acılar çekti, çok bedeller ödedi. Yolun yarısından dönmek istemiyoruz. Bunun için desteğinizi istiyoruz. Lütfen, mesele sadece belediye meselesi değil, mesele Türkiye meselesidir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, PKK, Politika
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