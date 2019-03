Bakan Soylu: "260 Ton Bonzai Üretilebilecek Madde Yakaladık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son iki ay içerisinde 260 ton bonzai üretebilecek madde yakaladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son iki ay içerisinde 260 ton bonzai üretebilecek madde yakaladık. Bütün Türkiye'yi zehirleyecektiler. Diyarbakır'da 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık" dedi.



Zeytinburnu'nda bir restoranda vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, 21. yüzyılda Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini anlattı.



Türkiye'nin birçok terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Soylu, "Bugün 28 Şubat, zannediyorum daha bitmedi. Bin yıl sürecek dendi. Bize şunu söylediler; 'Sizin topraklarınızda yaşadığınız bu bin yıllık geleneğinizi değiştiriyoruz' dediler. Yıllardan beri gazete manşetleriyle terbiye edildik. Avrupa bir taraftan çemkirdi, Amerika bir taraftan kafa tuttu. Bizi böyle bölük pörçük bir hale getirmeye çalıştılar. PKK'yı kurdular, DHKP-C'yi kurdular, FETÖ'yu kurdular, sonra DEAŞ'ı kurdular. Müslüman ülkelerin halini görüyoruz. Her biri içler acısı. Sudan'dan Yemen'e kadar, Filistin'e kadar, Somali'ye kadar, Arakan'a kadar her taraf içler acısı. Herkes güçlü olsun diye Türkiye'ye bakıyor. " diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı avucunun içi gibi bildiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:



"17 yıldır Türkiye'yi yöneten bir yönetici, bir lider var. Bir taraftan başbakanlık yaptı bir taraftan cumhurbaşkanlığı yaptı. Kim ne hamle yapacak, bizim ne yapmamız lazım, ne yaparsak bizim memleketimize faydası olur? İşte bu dört buçuk yıl bizim açımızdan çok önemli. Ben İçişleri Bakanıyım, iç güvenlikten ve terörden sorumluyum. Asayişten, huzurdan, daha birçok meseleden. Bilesiniz ki eğer o dağlarda dik yürüyorsak cesaretimden değildir, karakterimden, kişiliğimden değildir, milletimin verdiği reydendir, sandıktandır, milli iradedendir. Yoksa 6 yaşındaki bir çocuğun eline taş verirler, taş atarlar, kaymakamı, valiyi sokağa çıkartmazlar. Siyasal istikrarımızı kaybederiz. Önümüzdeki 5 yıl başımızda boza pişirirler. Nasıl bir oyun kurulduğu belli zaten. Adam açık etti kendisi söyledi. 'Kürdistan'da biz kazanacağız' dedi. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz dedi. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de vereceğimiz oylar Silopi'de, Eruh'ta karşılığını bulacak."



Yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarının nitelikli olması gerektiğini belirten Soylu, "Biz hangi seçimde beka dedik? 2009 seçimine girdik, beka mı dendi? MHP beka mı dedi? 2014 seçimine girdik, 17-25 Aralık'tan sonra, bu bir beka seçimi miydi? Hayır. MHP beka seçimi mi dedi? Hayır. Biz niye bir araya geldik o zaman? Elbette ki yerel yönetici önemli, bilgili olması, dürüst olması, partisinin kuvvetli olması, bunların hepsi önemli. Meseleyi bilmesi, hizmetkarlığın nasıl olabileceğini, bunların hepsini bilmesi önemlidir ama esas itibarıyla Allah muhafaza burada bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan önümüzdeki 5 yılda getiririler. Bu kadar açık ve nettir." şeklinde konuştu.



"Bütün Türkiye'yi zehirleyecektiler"



Dünyada uyuşturucudan ölenlerin sayısının 118 binden 318 bine çıktığını kaydeden Soylu, "Neredeyse üç katına çıktı. Biz ona tedbir almalıydık. Türkiye'de de uyuşturucudan ölenlerin sayısı 560'tan 2015, 2016'da 920'ye, 2017'de 941'e sıçradı. Şimdi büyük bir mücadele sonunda tüm hükümetimizin, birimlerimizin, tüm kurumlarımızın, şu an aralık ayı hariç 491'e neredeyse yarı yarıya düştü." dedi.



Son iki ay içerisinde 260 ton bonzai üretilebilecek madde yakaladıklarını aktaran Soylu, "Bütün Türkiye'yi zehirleyecektiler. Diyarbakır'da 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. Avrupa'da 18 ülkenin bir yılda yakaladığının fazlası. Bir buçuk ton eroin Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması. Uyuşturucu konusunda tarihi başarılar elde ediyor bütün güvenlik kuvvetlerimiz. Hepsi çok ciddi adımlar atıyor. ve yine size söylemek isterim, 57 bin kişiyi kodese tıktık. Sadece 24 binini 2018 yılında kodese tıktık. Kılıçdaroğlu bizde kabahat buluyor. Neymiş Kılıçdaroğlu'nun bulduğu kabahat? İşte sadece uyuşturucu satıcılarını yakalıyormuşuz. Bizi eleştirdiği yer burası. Niye onları yakalıyorsunuz, ötekileri de yakalıyoruz. 300 tane uyuşturucu satan lider yakaladık, bunlar organizatör. Kulaklarından tuttuk gönderdik hapse." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

