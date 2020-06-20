Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bitlis 'in Hizan ilçesi Kolludere Köyü'nde 28 öğrencinin sınav evrakının sabah erken saatte jandarma helikopteri ile götürüldüğünü duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı. Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.