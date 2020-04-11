Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin sokağa çıkma yasağını değerlendirirken, "Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın.

Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin sokağa çıkma yasağını değerlendirirken, "Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır." dedi.

Soylu, CNN Türk'e telefonla bağlanarak, sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlgili genelgeyi valiliklere gönderdiklerini belirten Soylu, "İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreçte dört temel meseleyi gözümüzün önünden kaçırmadık. Birincisi kamu düzeninin sağlanması, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon." diye konuştu.

Daha önce 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini, 31 ile giriş-çıkışın sınırlandığını ifade eden Soylu, gelinen noktada, tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Soylu, "Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur: Bir telaşa gerek yok." dedi.

Bakkalların önündeki kuyruklara dikkat çekilmesi üzerine Soylu, "Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için çok doğal olarak milletimizin telaşı var. Ben bunu normal karşılıyorum ama bu telaşa da gerek yok. Çünkü yarın fırınlar açık. Kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler, genelgemizde bu açık. Su açık. Sadece marketler açık değil. Türkiye, çok uzun zamandan beri bizim 'evde kal' çağrılarımıza uymaktadır. Zaten evde gerekli tedarikler söz konusudur." diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine, bir bulaşa kapılmak için marketlerde, fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yoğunluklar da açık olan çok az iş yerleri önündeki yoğunluklardır. Zannediyorum yarım saat içinde ortadan kalkar."

Bakan Soylu, hastanelere, eczanelere ilişkin bir kısıtlamanın söz konusu olmadığına dikkati çekerek, çok detaylı çalışmalar sonucunda mümkün olduğunca bulaş riskini azaltmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir çerçeve oluşturulduğunu dile getirdi.

Soylu, lojistik firmalarında, ürün ve gıda taşıma alanlarında, tarım alanında günlük bozulmayla karşı karşıya kalabilecek ürünlerin toplanmasında, besi çiftliklerinde, büyük stratejik kuruluşlarda, basında çalışanların, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı randevusu olanların, PTT, kargo ve su dağıtım şirketlerinde çalışanların, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde evlere maske ve kolonya taşıyanların sokağa çıkma yasağından istisna tutulduklarını, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) de açık olduğunu ifade etti.

"Sokağa çıkma yasağı duyurusu birkaç gün önce yapılsaydı vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat giderebileceklerine" ilişkin soruya Soylu, "Sanki daha büyük bir telaş olurdu." karşılığını verdi.

Yasağın pazar akşamı sona ereceğini yineleyen Soylu, "Onun için vatandaşımızın telaş etmemesi önemlidir ama çok doğaldır ki bu yarım saat içinde belki acil ihtiyaçlarını almak isteyenler olabilir. Alırlar. Gece yarısından sonra sokakta kimsenin olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Bakan Soylu, kontrolün söz konusu olacağını belirterek, yasağın içeriğinin genelgede açık şekilde belirtildiğini dile getirdi. Soylu, "Bir pandemi dönemindeyiz. Çok doğaldır ki eczanelerin ve tüm sağlık kuruluşlarının açık olması gereklidir. Eczanelere gitmek isteyen gidecek. Sağlık raporu olanlar gidebilecekler. Aynı zamanda basın mensupları sokağa çıkabilecekler, fırın araçları gezebilecekler. Çünkü üzerinde fırın aracı yazıyor. Bizim onun kontrolünü yapabilmemiz çok kolaydır." diye konuştu.

Emniyet müdürleri ve valilerle toplantı yaptıklarını ve dikkat edilmesi gereken hususları ifade ettiklerini aktaran Soylu, bu konuda herhangi bir kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:22 Kaynak: AA

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