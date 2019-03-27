Bakan Soylu: "318 Bin 500 Suriyeli Topraklarına Döndü"
57 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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