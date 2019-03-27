Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "318 Bin 500 Suriyeli Topraklarına Döndü"

Bakan Soylu: "318 Bin 500 Suriyeli Topraklarına Döndü"

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:58 Kaynak: AA

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