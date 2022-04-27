BAKAN SOYLU 365 GÜN İÇERİSİNDE 5 BİN KORUCU UZMAN ÇAVUŞLUĞA GEÇMİŞ OLACAK - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Soylu, 365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak ve bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır dedi.

Bingöl'de düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile güvenlik korucuları katıldı.

'5 BİN KORUCU UZMAN ÇAVUŞLUĞA GEÇMİŞ OLACAK'

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın iftar sonrası ettiği duanın ardından konuşan Bakan Soylu, güvenlik korucularına terörle mücadelede verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Bakan Soylu, Siz bugün buradasınız hepiniz dik, hepiniz cesaretli, kuvvetli ve kudretli siz buradasınız. Bu topraklara eziyet verenler, çocuklarımızın geleceğini ellerinden almaya çalışanlar, esnafı haraca bağlayanlar, akşam saat 16.00'dan sonra dışarıya çıkılacak mı, çıkılmayacak mı Endişe içerisinde endişeye sevk edenler, onlar neredeler Siz sadece bir terör örgütüne karşı bir mücadeleyi ortaya koymadınız; Amerika onlarla beraber, Avrupa onlarla beraber, binlerce TIR malzemeyle, binlerce TIR lojistikle beraber onları ayakta tutmaya çalışan, paralarıyla ayakta tutmaya çalışan batıya meydan okudunuz. Burası bizim toprağımızdır dediniz. 365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak ve bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır diye konuştu.

'PKK'YI SİLMEYE EN YAKIN DÖNEMDEYİZ'

Dünyanın, PKK terör örgütüne en çok desteği verdiği dönemde olduğunu ve Türkiye'nin de PKK'ya karşı en güçlü ve onu silmeye en yakın dönemde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100'üncü yılıdır, birinci asırdır. Cumhuriyetin birinci asrında PKK denilen terör örgütünün toprakların altına gömülmüş olduğunu, bir daha kimsenin sesini çıkaramayacağını ve sadece bizim toprakların altına gömdüğümüzün bir terör örgütü olmayacağını, aynı zamanda bu coğrafyada bize meydan okumaya çalışan batıyı da toprakların altına gömeceğimizi, terör örgütüne destek verenleri de toprakların altına gömeceğimizi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Ne gönderirlerse göndersinler. TIR'larla silah göndersinler, çuvalla para göndersinler, eğitici göndersinler. Nasıl bomba yaparsın, nasıl insan öldürürsün diye ne eğitimi verirlerse versinler, biz şu anda en güçlü dönemdeyiz. Türk devletlerinin burada bulunan, bu coğrafyada kurulan devletlerin en güçlü dönemindeyiz. Demek ki bu işler sadece parayla pulla olmuyor. Terörü ve terörün hatıralarını da bize yapıştırdığı etiketleri de acılarını da aramıza attığı fitneleri de buradan söküp atmak bizim boynumuzun borcudur. Burada Türk, Kürt hep bir aradayız ve aynı masadayız. Şu cümle bile birilerine kabustur. Bütün siyasi ayağını düşmanlık üzerine kuran, fitne üzerine kuran, geçmişte yaşanan acıları kanatmak üzerine kuran anlayışa karşı bizim itirazımız var ve biz bununla beraber mücadele ediyoruz. PKK'yı mağaralarına hapsettik. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu yoldan dönmek yoktur. Bir saniye bunlara nefes aldırmak yoktur. Sınır içi, sınır ötesi fark etmez. Nerede PKK'lı varsa biz peşindeyiz. Askerimizle peşindeyiz, jandarmamızla peşindeyiz, polisimizle peşindeyiz, güvenlik korucu kardeşlerimizle peşindeyiz. (DHA)