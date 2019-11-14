Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz - Son Dakika
Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
7 saat önce
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:45 Kaynak: DHA
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü
'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da katıldı.
Bakan Soylu konuşmasında, " Türkiye'nin DEAŞ problemi söz konusu. 3 bin 60 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın videosunu gördükleri zaman Avrupalılar alt üst oldu. Türkiye bunları süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizdeydi. 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yaptık, 726 kişi gözaltına alındı. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Bu yıl 135 tane teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.
- İstanbul
Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı