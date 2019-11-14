Son Dakika Haberleri: Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz 2
Son Dakika Güncel Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz 2 - Son Dakika

Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz 2

6 saat önce

BAKAN SOYLU 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ 2(Aktüel)

BAKAN SOYLU 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ 2(Aktüel)

Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz 2

Aktüel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:58 Kaynak: DHA
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