BAKAN SOYLU: 41 BİN 192 KAÇAK AFGAN GÖÇMENDEN 20 BİN 558'İ GERİ GÖNDERİLDİ - (1)

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK – Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da mahalle muhtarları ile buluşmasında, "Bı·r yandan kac¸ak go¨c¸men ve du¨zensı·z go¨c¸menle ı·lgı·lı· adımlarımız ve çalıs¸malarımız devam edı·yor. I·stanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edı·len kac¸ak go¨c¸men sayısı 4 bin 500 kı·s¸ı·ydı·. Bu yılın daha yarısına gelmeden s¸u anda 10 bı·n rakamına ulas¸tık. Tu¨m Tu¨rkı·ye'ye bu yıl 41 bı·n 192 Afgan go¨c¸men kac¸ak olarak gelmı·s¸ ve bunların 20 bin 558'ı· gerı· go¨nderı·lmı·s¸tı·r. Surı·yelı·lerden de Afrı·n ve Fırat Kalkanı bo¨lgesı·nde sagˆlanan huzur sayesı·nde bugu¨ne kadar 329 bı·n kı·s¸ı· gerı· do¨nmu¨s¸tu¨r" dedi.

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- Süleyman Soylu'nun açıklaması