Bakan Soylu, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

08.12.2020 12:27
Bakan Soylu, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun "2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturabilen dünyadaki iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun "2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturabilen dünyadaki iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Türkiye'nin kalkınması, yapılan yeni projeler ve iyileştirilen karayolları ve artan acil müdahale imkanlarıyla trafik kazalarında ciddi bir azalış elde edildiğini vurgulayan Soylu, "BM Genel Kurulu'nun '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini, tutturabilen dünyadaki iki ülkeden biri olduk. Türkiye, bu hedefi tutturarak gelecek nesillerine önemli bir sorumluluk getirmiştir. Bu dönemine de önemli bir yükümlülük elde etmiştir." ifadesini kullandı.

Soylu, 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısının 2019'da 5 bin 473'e gerilediğine dikkati çekerek "2019 Kasım-2020 Kasım arasında kaza yeri ve hastane ölümlerinin toplamı uyguladığımız politikalar çerçevesinde 4 bin 930 seviyesinin altına gelmiştir. İniş trendi de aynı şekilde devam ediyor. 2020 rakamını da 5 binin altında kapatacağımızı öngörüyoruz." dedi.

"Önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz"

Trafik kazalarının azaltılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz. Burada da bir yüzde 50 azalış daha hedefliyoruz. Bu amaçla '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. İnşallah, kabinede bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra 2021-2030 planı olarak devreye alınmış olacak. 2021-2030 planının merkezinde ise güvenli sistem yaklaşımı ve 'vizyon sıfır' olarak adlandırdığımız 'trafikte sıfır can kaybı yaklaşımı' yer almaktadır. Güvenli sistem olarak adlandırdığımız yaklaşımın temel mantığı şudur. İnsan hata yapar ve yapacaktır. Öyleyse biz, hata yapmaya imkan vermeyen fiziki şartları sağlamalıyız. Hataları telafi edecek güvenli yollar, hataya sevk etmeyecek güvenli ve işlevsel hız limitleri, kaza sonrası müdahalenin kusursuzluğu, kurallara uymayı kolaylaştıracak ve alışkanlık haline getirecek yoğun ve etkin eğitim programları. Yani karayolu güvenliğinde hangi paydaşlar varsa hepsini işin içine tam anlamıyla tutmak, sorumluluğu trafiğin tüm aktörleri arasında paylaşmak ve hataya yer bırakmayan bir sistem oluşturmak.

Trafikte sıfır can kaybı yaklaşımı da aynı noktadan yola çıkmaktadır: İnsan ve hata. Bu yaklaşımın temelini 'hiçbir hatanın bedeli bir insanın hayatı olmamalıdır' şeklinde tarif ediyoruz. Çıkış noktamız ve ulaşmak istediğimiz hedef insandır."

Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, Kaçakçılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya         
10:47
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:31:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei