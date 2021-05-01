Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2) - Son Dakika

İFTARINI MEHMETÇİKLE AÇACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından valilik binasındaki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü gezdi. Yeni konsept olarak düzenlenen kurumda görevlilerle sohbet eden Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra yeni yapılan 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek yetkililerle görüştü. 112 Çağrı Merkezi'nde görevli olan AFAD, jandarma ve sağlık ekipleriyle sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Soylu'yu tören mangası karşıladı. Bir süre burada kalan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Doğubayazıt ilçesine hareket etti. Bakan Soylu, Doğubayazıt Yaygınyurt üs bölgesindeki Yaşam Kulesi'nde Mehmetçikle birlikte iftarını açacak.