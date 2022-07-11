Bakan Soylu: "7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız"

11.07.2022 13:32
Bakan Soylu: "7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara 'emniyet kemerini ihmal etmeyin' çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara 'emniyet kemerini ihmal etmeyin' çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe günü ve bayramın ilk gününde 25 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1. günü 8, 10 Temmuz bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. bayramınız kemerli olsun."

(Ali Nargüner/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: '7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız' - Son Dakika

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