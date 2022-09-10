Bakan Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı - Son Dakika

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