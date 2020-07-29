Bakan Soylu, 81 ile Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanları ile görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, 81 ile Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanları ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, videokonferans yöntemiyle, 81 İl Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanıyla, Kurban Bayramı'nda uygulanacak koronavirüs tedbirleri ve trafikte alınacak önlemler toplantısı gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, videokonferans yöntemiyle, 81 İl Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanıyla, Kurban Bayramı'nda uygulanacak koronavirüs tedbirleri ve trafikte alınacak önlemler toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında videokonferans yöntemiyle, 81 İl Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanıyla, Kurban Bayramı'nda Uygulanacak Koronavirüs Tedbirleri ve Trafikte Alınacak Önlemler Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi. Haber: ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:14

Kaynak: DHA

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