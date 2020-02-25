Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi.

Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi.

Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonundaki "Kolluk Gözetim Komisyonu Vali Yardımcıları Eğitim Programı"na katıldı.

Bakan Soylu, burada 81 ilden gelen vali yardımcılarıyla buluştu.

Toplantı, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Programla, vali yardımcılarına, e-İçişleri Kolluk Gözetim, Şikayet ve İhbar Sistemi Modülü ile sistemin diğer iş ve işlemlerinin eğitiminin verileceği öğrenildi.

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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